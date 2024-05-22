ESPN: Шестёркин — неотъемлемая часть доминирования «Рейнджерс»

Журналистка Кристен Шилтон в статье на сайте ESPN оценила большой вклад российского вратаря Игоря Шестёркина в успех «Нью-Йорк Рейнджерс» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Клубу из Нью-Йорка повезло, что его голкипер находится в отличной форме, потому что, несмотря на всё атакующее мастерство «Рейнджерс», они предоставляют шокирующее количество голевых моментов для своих соперников.

Хладнокровная, спокойная, собранная версия Шестёркина показывает себя на протяжении всего плей-офф (доказательством тому является 92,4% отражённых бросков при коэффициенте надёжности в 2,33). Нет никаких сомнений в том, что он является неотъемлемой частью доминирования «Рейнджерс» и будет оставаться таковым в предстоящей серии с «Флоридой», — написала Шилтон.