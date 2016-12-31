Сарос, Форсберг и Делл – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.
Третьей звездой стал голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Аарон Делл — он в матче с «Филадельфия Флайерз» (2:0) отразил 21 бросок и сделал первый шат-аут в карьере в НХЛ.
Второй звездой назван форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, набравший два (1+1) очка в игре с «Сент-Луис Блюз» (4:0).
Первой звездой стал вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос , отразивший 25 бросков во встрече с «Сент-Луисом» (4:0) и впервые сыгравший на ноль на уровне НХЛ.