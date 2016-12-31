Защитник «Питтсбурга» Мяяття готов сыграть с «Монреалем»

Защитник «Питтсбург Пингвинз»восстановился от болезни и готов сыграть в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» 31 декабря. Об этом сообщает официальный «Твиттер» американской команды.Хоккеист пропустил два последних матча своей команды.В недавнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз» в состав действующего обладателя Кубка Стэнли вернулся ещё один защитник – Тревор Дэйли, пропустивший около 2 недель.