Слепышев и Галиев набрали по 2 очка в матчах регулярного чемпионата АХЛ

Форвард «Бейкерсфилда» Антон Слепышев поучаствовал в разгроме «Сан-Хосе Барракуда» (7:2) в регулярном чемпионате АХЛ. В активе игрока 2 (1+1) очка, его назвали второй звездой встречи. Всего на его счету 9 (3+6) очков в 7 матчах за фарм «Эдмонтон Ойлерз» в текущем регулярном чемпионате АХЛ при показателе полезности «+4». Форвард «барракуд» Николай Голдобин отметился голевой передачей.
Форвард «Херши» Станислав Галиев набрал 2 (1+1) очка в матче с «Бриджпортом» (6:2). Он был назван третьей звездой матча. Всего на его счету 9 (4+5) очков в 14 матчах за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ при показателе полезности «+7».