Будро: игра с «Коламбусом» – это не матч за Кубок Стэнли

Тренер «Миннесота Уайлд» Брюс Будро поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс». Соперники подходят к очной встрече с продолжительными победными сериями — это первый такой случай в истории лиги. «Коламбус» выиграл 14 матчей подряд, «Миннесота» – 12. Рекорд — 17 побед подряд.«Это не Супербоул, не матч за Кубок Стэнли. Это игра под номером 36. Есть хорошая небольшая предыстория, вот и все.Полагаю, обе команды знают, как играть в обороне, и располагают прекрасными вратарями. Должно получиться хорошее сражение. Я уверен, обе команды собираются показать себя с лучшей стороны в атаке», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.