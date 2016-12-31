Уорд: «Каролина» получает удовольствие от игры

Вратарь «Каролины Харрикейнз»после победы над «Чикаго Блэкхоукс» (3:2) поделился мнением об игре команды на домашней площадке. «Ураганы» набирают очки в 11-м домашнем матче подряд (10 побед и одно поражение за пределами основного времени).«Мы великолепно играли дома в сезоне-2005/06, когда завоевали Кубок Стэнли, но это было очень давно. Сейчас мы наслаждаемся и получаем удовольствие от игры. Здорово приходить на арену и играть. Надо не останавливаться и продолжать в том же духе», — приводятся слова Уорда на официальном сайте НХЛ.