Семён Варламов вернётся в состав «Колорадо» в ближайшие дни

Главный тренер «Колорадо Эвеланш»сообщил, что вратарьвернётся в состав в ближайшие дни. Россиянин в последний раз выходил на лёд 22 декабря, он пропустил пять из последних семи матчей из-за травмы паха.«Он идёт на поправку. Мы рассчитываем, что он сможет вернуться на лёд в ближайшие пару дней. Вчера он немного покатался, сегодня у него другая тренировка. В ближайшие дни Варламов вернётся в состав, он чувствует себя гораздо лучше», — приводятся слова Беднара на официальном сайте клуба.