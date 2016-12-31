Юртайкин принял участие в тренировке «молодёжки» в день матча со словаками

Форвард сборной России Данил Юртайкин принял участие в тренировке сборной России в день матча со словаками 31 декабря. Хоккеист пропустил тренировку команды днём ранее. По-прежнему не тренируется защитник Артём Волков.Вратари: Самсонов, Красоткин, Сухачёв;«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв – Капризов;«Синие»: Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов – Карнаухов;«Чёрные»: Зборовский — Воронков, Ураков — Тренин – Беляев;«Белые»: Дронов, Юртайкин — Алексеев — Рубцов.После трёх сыгранных матчей сборная России идёт на третьем месте в своей группе с тремя очками. Встреча с командой Словакии начнётся 1 января в 04:00 утра по московскому времени.