Сборная Финляндии добилась первой победы на МЧМ-2017, обыграв швейцарцев

добилась первой победы на молодёжном чемпионате мира, обыграв команду Швейцарии. Встреча, состоявшаяся в субботу в Монреале, завершилась со счётом 2:0.Днём ранее финны потеряли шансы на выход в плей-офф и стали первой командой в истории, которая после победы на МЧМ сыграет в матчах за выживание. На этот матч финны вышли уже с новым главным тренером Юсси Ахокасом, который сменил на этом посту Юкку Раутакорпи.Финны открыли счёт в начале второго периода, благодаря шайбе, чуть позжеудвоил преимущество команды. Голкипер финновсыграл на ноль, отразив 16 бросков по своим воротам.Итоговое положение команд в группе A выглядит следующим образом: Швеция (12 очков), Дания (6), Чехия (5), Швейцария (4) и Финляндия (3).В четвертьфинале Чехия сыграет со сборной Канады, а Швейцария – с командой США, финны в матчах за выживание сразятся со сборной Латвии. Другие две пары определятся позднее.