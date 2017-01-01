Гурьянов: не важно, кто забивает, главное, что команда побеждает

Форвард молодёжной сборной Россиипрокомментировал победу над командой Словакии (2:0).«Не важно, кто забивает, главное, что команда побеждает. Выполнили тренерскую установку, отсюда и победа, перебросали словаков, отсюда и голы. Очень рад, что забросил первую шайбу на турнире в Новый год. Всех поздравляю с Новым годом, счастья, здоровья, и чтобы занимались хоккеем», — передаёт слова Гурьянова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.