Алексеев: «молодёжка» на МЧМ прибавляет с каждым матчем

Форвард молодёжной сборной Россиипрокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч чемпионата мира с датчанами.«Обмен в «Адмирал»? В принципе, нормально отнёсся, главное попасть в состав клуба КХЛ, это зависит от меня, но главная цель сейчас чемпионат мира. Датчане похожи на словаков, но побыстрее будут. На всех настраиваемся одинаково, нет слабых соперников, наша цель золото. С каждой игрой прибавляем, надеюсь, с датчанами сможем показать наш полный рисунок игры», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.Четвертьфинальный матч с командой Дании состоится 2 января, начало в 21:00 мск.