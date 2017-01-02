«Торонто» обыграл «Детройт» в овертайме матча Столетней классики НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» добился победы над «Детройт Ред Уингз» в матче Столетней классики в рамках регулярного чемпионата НХЛ.Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Торонто на футбольном стадионе BMO Филд, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев. Этот матч посетило 40 тысяч и 148 болельщиков.Во втором периоде счёт в матче открыли гости, отличился. В третьем хозяева смогли переломить ход встречи, по шайбе забросили Леонид Комаров, Митчелл Марнер, Коннор Браун и Остон Мэттьюс. Но «Детройт» смог отыграться, сравняв счёт за 1,1 секунды до конца третьего периода. В овертайме победу «Торонто» принёс Мэттьюс.Российские хоккеисты «Торонто» защитник Никита Зайцев и форвард Никита Сошников очков не набрали.