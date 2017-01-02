Зеттерберг: о серии выходов «Детройта» в плей-офф слишком часто говорят

Капитан «Детройт Ред Уингз»поделился мнением о текущем положении его команды в таблице.«Если мы пробьёмся в плей-офф, то автоматически продлим серию. Но мы играем не ради серии. Мы играем ради того, чтобы у нас был шанс завоевать Кубок Стэнли.Конечно, мы хотим попасть в плей-офф. Мы очень сильно расстроимся, если этого не случится. Но мне кажется, что в последние годы слишком много говорят о серии. Складывается впечатление, что мы выходим в плей-офф, чтобы продлить серию. А после этого уже можно расслабиться. Такого отношения быть не должно.Я ещё не закончил, хотя после некоторых матчей мне кажется, что моё время уже пришло. Думаю, что никто из хоккеистов не хочет переживать перестройку. Все хотят выигрывать. Никто не хочет проигрывать. Если не получается добиться успеха в течение нескольких лет, могут появиться пораженческие настроения. Я не смогу смириться с отношением, когда поражения будут считаться чем-то нормальным», — цитирует Зеттерберга официальный сайт лиги.