Коротков: обидно, когда упускаю моменты, хотелось бы больше забивать

Форвард «Салатава Юлаева»поделился мнением о своей низкой результативности в нынешнем сезоне.«Переживаю ли я из-за редких голов? Вы редко забиваете голы, переживаете по этому поводу? Да, конечно. Моменты есть, надо их реализовывать, но не всегда получается. Обидно, хотелось бы побольше забивать. Раньше у меня были другие задачи. Например, в ЦСКА говорили, что от меня вообще голов не ждут, надо выполнять другую работу. Поэтому в «Салавате Юлаеве» ещё надо адаптироваться, перейти с той игры на эту игру очень тяжело.Что говорят по этому поводу в клубе? Говорят, что надо набирать очки и получать удовольствие от хоккея, а не приходить на работу, как на завод», — цитирует Короткова официальный сайт команды.