КХЛ наложила штраф на форварда «Локомотива» Галимова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча СКА – «Локомотив», состоявшегося 29 декабря 2016 года.Принято решение наложить на нападающего ХК «Локомотив» Эмиля Галимова (№ 72) наказание по правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – малый штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) – и согласно п. 1.3.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.