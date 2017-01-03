Сборная США обыграла швейцарцев и сыграет в полуфинале МЧМ-2017 с Россией

Хоккеисты молодёжной сборной США добились победы над командой Швейцарии и вышли в полуфинал чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в понедельник в Торонто, завершилась со счётом 3:2.Сборная США создала себе комфортное преимущество в первом периоде, за две минуты по шайбе забросили Джереми Бракко и Люк Канин. После этого швейцарцы смогли переломить ход встречи и сравнять счёт, благодаря дублю своей главной звезды. Через 18 секунд после второй шайбы Хишира Джордан Гринвей вывел американцев вперёд, и этот гол оказался последним в матче.В полуфинале турнира, который состоится 4 января, американцы сыграют со сборной России.