Стали известны все полуфинальные пары МЧМ-2017

На молодёжном чемпионате мира по хоккею стали известны обе полуфинальные пары. Сборная России за место в финале сразится с командой США. Этот матч начнётся 4 января в 23:00 мск. Во втором полуфинале сыграют сборные Швеции и Канады. Эта встреча начнётся, когда в Москве наступит 5 января (03:30 мск). Оба полуфинальных матча будут сыграны в Монреале.
Напомним, в четвертьфинале МЧМ-2017 Россия обыграла Данию (4:0), США — Швейцарию (3:2), сборная Швеции разгромила Словакию (8:3), а Канада одолела Чехию (5:3).