Шаттенкирк: от таких игроков, как Тарасенко, всегда ждут подвигов в важных играх

Защитник «Сент-Луис Блюз»поделился впечатлениями от игры, который оформил дубль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).«С больших игроков — большой спрос. От них всегда ждут подвигов в самые важные моменты важных матчей. Влади — парень, который бросает шайбу по миллиону раз за матч, но тут, как вы видели, первая его шайба залетела в ворота от конька Яльмарссона. По-настоящему же переломным был его второй гол, сделавший счёт 3:1. Мы отлично знаем, что Тарасенко — это форвард, которому нужен всего один хороший момент для броска, и он в очередной раз сегодня это доказал», — приводятся слова Шаттенкирка на официальном сайте НХЛ.