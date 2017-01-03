Строум: шведы могут атаковать так же быстро, как и мы

Капитан молодёжной сборной Канады Дилан Строум после победы над Чехией (5:3) в четвертьфинале чемпионата мира поделился ожиданиями от встречи с командой Швеции.
«Вышло лучше, чем в прошлом году. Приятно выиграть в четвертьфинале. Конечно, мы не считаем, что выполнили задачу, но мы сделали шаг вперёд. У Швеции хорошая команда, и нам надо будет сохранять бдительность как при игре с шайбой, так и без неё. В чужой зоне они могут атаковать так же быстро, как и мы», — приводятся слова Строума на официальном сайте МЧМ-2017.