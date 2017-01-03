Хлапик: возможно, с Канадой мы провели лучший матч на турнире

Нападающий сборной Чехииподелился впечатлениями от четвертьфинала МЧМ с Канадой (3:5).«Нам надо было играть в свой хоккей, который получается у нас лучше всего, то есть блокировать броски и надёжно действовать в обороне. Все ребята проделали отличную работу. Возможно, мы провели свой лучший матч на турнире. К сожалению, мы не играли так во всех матчах, тогда мы бы могли быть совсем в другом положении», — цитирует Хлапика Sportsnet.