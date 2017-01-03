Бадюков: США играют мощнее, россиянам в полуфинале нельзя пропускать первыми

Двукратный обладатель Кубка Гагаринаподелился ожиданиями от полуфинального матча на молодёжном чемпионате мира по хоккею, где сборная России встретится с командой США. Встреча пройдёт 4 января. Начало — в 23:00 мск.«Матч со сборной США на групповом этапе показал, что у нашей команды есть слабые места. Понятно, что американцы мощнее, соглашусь с вратарём сборной США, что против Швейцарии они провели худший матч на турнире. В полуфинале нам же нужно первыми не пропускать, постараться в первом периоде сохранить за собой счёт, а дальше уже играть по ситуации — использовать большинство и свои моменты. Шансы у россиян есть, ими надо грамотно воспользоваться. Тот хоккей, который показывает сборная России в последних матчах, пускай и не против самого сильного соперника, говорит о том, что идёт работа над ошибками. Нужно помогать Самсонову, который и так на высоком уровне играет, но ещё не нужно делать подарков соперникам»,— сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».