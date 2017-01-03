Накладал: в следующий раз будем бросать Налимову чаще

Защитник ярославского «Локомотива»подвёл итоги выездного матча с новосибирской «Сибирью» (2:3 Б).«Игра получилась неплохой, но после новогодних праздников и нескольких выходных было непросто снова включаться в борьбу. Не скажу, что мы действовали неважно, в третьем периоде «Локомотив» оказывал на соперника приличное давление, но матч перешёл в овертайм. Надо было играть агрессивнее, идти на ворота и стараться забить. Налимов играл первый домашний матч за «Сибирь»? Мы не разбирали этот момент. Сегодня он пропустил дважды, но мы не нагрузили его достаточно. В следующий раз будем бросать чаще. Что касается овертаймов «три на три», то мне этот формат нравится больше, чем «четыре на четыре». Больше моментов, больше шансов забить», — передаёт слова Накладала корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.