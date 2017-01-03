Алексеев: новогодний перерыв положительно повлиял на атмосферу в «Сибири»

«Будем надеяться, что после этой победы весь год будет таким для „Сибири“. Будем пытаться. Раз мы победили, значит новогодний перерыв пошёл на пользу команде. Поработали над моментами, которые у нас не получались. То, что мы в этот отрезок больше времени друг с другом проводили, положительно повлияло на атмосферу в команде.
Я думаю, что счёт по игре. На полноценную победу, наверное, не наиграли. „Локомотив“ — хорошая команда. Готовились к жёсткой игре, так и получилось. Овертайм „три на три“ для нас, как и для болельщиков, был непривычен. Столько места свободного! Надо будет поработать над этим. Думаю, неплохо получилось.
Налимов помогает команде, сегодня он отличную игру провёл. Иван берёт важные шайбы. Нам не пришлось особенно к нему привыкать», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.