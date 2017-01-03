Соботка: разница в реализации большинства стала решающей в матче с «Динамо»

«Мы проводили хорошие тренировки, поэтому не могу сказать, что Новый год как-то повлиял. Мы старались сегодня изо всех сил, но не смогли использовать свои моменты. Нам нужно наносить больше бросков, чтобы постоянно кто-то находился на пятачке. Несомненно, разница в реализации большинства стала решающей. Каждый видит, что в большинстве у нас не всё гладко. Мы отрабатываем это на тренировках, на пока не получается.
В третьем периоде мы хорошо владели шайбой, контролировали её, много времени проводили в их зоне, создавали моменты. Так нужно действовать на протяжении всей игры. Нужно не только бросать в первого попавшегося игрока, который стоит рядом, а более грамотно распоряжаться шайбой. Думаю, тот стиль и манера игры, которую мы показали в третьем периоде, нам нужно перенести на следующие матчи. Нужно увереннее действовать с шайбой, лучше располагаться в зоне», — цитирует Соботку пресс-служба клуба.