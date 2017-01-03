Скороходов: «Кузня» начала играть, когда уже петух клюнул

«Плохо сыграли первый период, все видели счёт на табло. Даже не весь первый период, а концовку, когда пропустили три гола за две минуты. Потом выправили игру, но, как всегда, начали играть, когда уже петух клюнул. Моменты были, но где-то не хватило хладнокровия, а „Витязь“ сыграл самоотверженно. Ну и сами оплошали немного, надо было забивать, всё было для этого. Надо самим забивать и желательно первыми, тогда играть легче. Две игры мы пропускали первыми, потом тяжело догонять.
Мой первый гол в составе „Металлурга“? Партнёры всё хорошо сделали, мне оставалось попасть в пустые ворота. Очень рад, но можно было ещё забить, пока не получается. Надо нащупать эту голевую ниточку, и всё будет хорошо. Очень обидно было, когда в конце матча не смог забить, мог сравнять счёт. Был очень хороший момент, вратарь уже сел, я бросал в дальний угол, но шайба попала кому-то в ногу. Думал, что уже точно гол», — цитирует Скороходова пресс-служба клуба.