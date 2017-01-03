Захаркин: поздравляю «Нефтехимик» с приобретением такого классного вратаря

Главный тренер «Салавата Юлаева»подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (0:1 Б) и оценил игру вратаря Андрея Кареева, который отразил 61 бросок.«Хочу сказать, что мы сыграли совсем не плохой матч. У нас получалась игра в обороне, в принципе, создавали много моментов в атаке. Соперники здорово оборонялись. Конечно, хочу поздравить с приобретением такого классного вратаря – не знаю, почему мы думали так долго.Но игра закончилась, и мы часто говорим о том, что в команде много мастеров, которые умеют забивать буллиты. Мы проиграли восемь или девять матчей, и меня удивляет и настораживает низкая результативность наших нападающих и в основное время, и в буллитах. Очень тяжело и мало мы забиваем, сегодня вообще ничего не удалось забить. Ну, а в целом, мастерство в буллитах у соперников оказалось выше», — цитирует Захаркина пресс-служба «Нефтехимика».