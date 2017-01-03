Назаров: для «Нефтехимика» каждая победа как глоток воздуха

Главный тренер «Нефтехимика»подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0 Б).«Хочу поздравить ребят с победой. Они старались, молодцы, дотерпели. Где-то и повезло, когда были явные моменты. Где-то нам, наверное, не повезло. В целом я доволен, что мы взяли очки с такой сильной командой, как «Салават Юлаев». Для нас сейчас каждая победа как глоток воздуха. Ребятам спасибо, дал им три дня выходных, попросил подойти к этому профессионально, самостоятельно заниматься в зале – видно, ходили, как и пообещали.Каждое лето мы играем в формате „три на три“ на предсезонных турнирах, так что для нас ничего нового нет. Столяров и Порядин приболели, у них грипп», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.