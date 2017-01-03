Билялетдинов: дай бог, чтобы Секач сохранил свои эмоции и огромное желание

Главный тренер «Ак Барса»поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (5:3).«Игра была хорошая, интересная. Было много удалений, в том числе с нашей стороны. Это немного ломало динамичность матча. Думаю, игра у нас сложилась. Шайбы мы неплохие забивали.У Антона Глинкина есть определённые проблемы со здоровьем, поэтому он не играл. Не думаю, что его удастся вылечить до матча с „Салаватом“. Доволен ли игрой в обороне? Доволен игрой команды.Секач много забивает? Я считаю, что у него сейчас хорошие эмоции, огромное желание. Дай бог, чтобы он сохранил всё это», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.