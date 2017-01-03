Кудако: в Монреаль летели с американцами, без конфликтов обошлось

Защитник молодёжной сборной Россиипрокомментировал подготовку к полуфинальному матчу чемпионата мира с американцами.«Лететь недолго из Торонто в Монреаль, были в самолёте с американцами, мы впереди сидели, они в задней части, без конфликтов обошлось. Хорошо прошла первая тренировка, раскатились, лёд почувствовали. Нужно было привыкнуть, чтобы готовыми выйти на игру. Они начнут очень агрессивно, самое главное, попроще в своей зоне нужно играть, не нужно допускать глупых ошибок», — сказал Кудако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.4 января молодёжная сборная России сыграет с командой США в первом полуфинальном матче чемпионата мира, начало в 23:00 мск.