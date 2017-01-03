Капитан США U20: посмотрим, что Капризов покажет в полуфинале МЧМ

Капитан молодёжной сборной СШАпрокомментировал предстоящий полуфинальный матч со сборной России.«Мы летели в Монреаль в одном самолёте со сборной России, обе команды были спокойными и вели себя аккуратно. Все хотят играть в финале чемпионате мира, завтра надо концентрироваться на своих вещах, чтобы играть правильно. Постараемся играть жёстко с их защитниками и сами действовать структурированно в своей зоне. Мы не смотрим в прошлое, мы фокусируемся на том, что есть здесь и сейчас. Мы не боимся соперника, страха нет в нашей раздевалке. Капризов проводит хороший турнир, но посмотрим, что он покажет завтра», — передаёт слова Канина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.4 января молодёжная сборная России сыграет с командой США в первом полуфинальном матче чемпионата мира, начало в 23:00 мск.