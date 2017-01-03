Малыхин: хорошо, что «Ак Барс» смог перехватить инициативу в третьем периоде

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (5:3).«Со мной всё в порядке. Уже оклемался. Хорошо, что выиграли. Матч получился непростым. Соперник сейчас в хорошей форме, они неплохо идут по таблице, показывают хороший хоккей. Команда у них игровая. Хорошо, что в конце нам удалось оторваться в счёте, поэтому было уже легче.При счёте 2:0 допустили ошибку, поэтому сопернику удалось нас подловить. Но в третьем периоде мы смогли перехватить инициативу, вовремя забить и довести матч до победы.Будем настраиваться на „Салават“. Мы на все команды настраиваемся серьёзно. Сейчас лёгких игр не бывает. Конечно, к этому матчу будет приковано много внимания — всё-таки это дерби. Но на нас это не давит психологически. Мы будем настраиваться на победу в этой игре», — цитирует Малыхина пресс-служба клуба.