Аболс: «Лада» как будто обиделась на то, что «Магнитка» сравняла счёт

«Играя с таким соперником, нашей первоначальной задачей было быть организованными без шайбы, то есть хорошо играть в обороне, быть терпеливыми и не удаляться. До поры до времени нам это удавалось. Дважды поймали соперника на ошибках — перехватили шайбу в зоне и забили, второй раз два в одного выбежали. Но затем Сёмин поймал нас, не зря он мастер — увидел, исполнил. Это не столько ошибка Эдгарса, но это надо увидеть и исполнить ещё.
Было солидно, но этого мало. „Магнитка“ выиграла на классе, у них больше мастерства. Но мы обязаны были лучше сыграть. Как будто после того, как „Магнитка“ сравняла, мы обиделись, что так нечестно», — сказал Аболс на пресс-конференции.