Плющев: в группе россияне выступили не лучшим образом, но с США будет по-другому

Бывший тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев поделился поделился ожиданиями от полуфинального матча на молодёжном чемпионате мира по хоккею, где сборная России встретится с командой США.
«Это игра на вылет, команды приложат все силы, чтобы выиграть. Победитель уже становится серебряным призёром, а проигравшему ещё предстоит бороться за бронзу. Цена слишком высока. Североамериканская пресса заявила, что в этому году выступает худшая сборная России? Мне сложно согласится с такой формулировкой. Я не понимаю, по каким факторам оценивается лучшая и худшая сборная. Так сравнивать неправильно. Но то, что на групповом этапе россияне выступили далеко не лучшим образом — это факт. Однако сейчас идут игры на вылет, а это совершенно другое дело. Оценивать будем по конечному результату.
В прошедших играх больше всего в сборной России запомнился Илья Самсонов. А вот Кириллу Капризову объективно тяжело будет бороться за звание лучшего игрока турнира, у шведов и у североамериканцев есть очень яркие ребята.
В другом полуфинале встречаются Канада и Швеция, в обеих командах есть игроки с большим будущем. Как сложится игра — нельзя предугадать. Конечно, есть преимущество, что канадцы играют дома, но здесь и минусы есть. Психологическая нагрузка очень большая. Эти две сборные реально претендуют на золотые медали», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
Матч США — Россия пройдёт 4 января в Монреале. Встреча начнётся в 23.00 по мск.
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