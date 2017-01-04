Якуценя: дали «Ак Барсу» слишком много возможностей в большинстве

Нападающий «Трактора»поделился мнением об игре с «Ак Барсом» (3:5).«Я бы не сказал, что мы готовились как-то особенно. В целом была привычная задача играть крайне надёжно и дисциплинированно в своей зоне, а также максимально создавать остроту под воротами соперника.Думаю, что получился такой боевой период. Понятно, что они сразу же полетели вперёд при такой наэлектризованной атмосфере на арене. «Ак Барс» нас попытался задавить, но мы были готовы, жаль, что практически оба первых броска у них зашли в створ. Но мы духом не пали, ребята собрались, забили одну в пять на три, потом вторую, сравняли счёт, вернулись в игру.Играли неплохо, были моменты, но снова сами себе привозили ненужные удаления. А с такой командой, как «Ак Барс», удаляться нельзя, накажут. Мы им дали слишком много возможностей в большинстве, а, как правило, когда у тебя много невынужденных удалений, то это приводит к отрицательному результату, так и получилось в итоге, увы», — цитирует Якуценю «Бизнес Online».