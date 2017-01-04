Бурдасов: я очень доволен реализацией моментов, могу больше помогать «Авангарду»

Нападающий «Авангарда» Антон Бурдасов рассказал о целях на сезон и высказался о своей результативности. В текущем сезоне 25-летний форвард набрал 19 (13+6) очков в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
«Всё идет по плану, выполняем задачи. Наша цель – выигрывать в каждом матче. Хотя это хоккей, бывают и спады, конечно… Но в целом, я считаю, результат у нас неплохой. При том что максимальная наша задача – Кубок Гагарина. Спад команды в октябре? Я в то время был травмирован, проходил разные медицинские процедуры и не был близок к команде. Но такие моменты по сезону бывают абсолютно у всех клубов. Если в команде много травмированных или по каким-то причинам нет основных игроков – система игры рушится. Без поражений в таких случаях просто не обойтись. Но мы смогли собраться и теперь выдаем неплохие серии.
Пока недоволен своей игрой. Не очень доволен реализацией моментов, могу больше помогать команде. Я лучший снайпер «Авангарда»? Но много моментов упустил, надо больше работать над этим компонентом перед плей-офф. В кубковых матчах цена момента возрастает. Это в регулярном чемпионате у тебя есть варианты, а в плей-офф все играют жёстко, строго, двух шансов никто не даст. Пока идёт «регулярка», надо над этим работать.
Не могу сказать, что «люблю» какую-то команду. Скорее, совпадение. Хотя, действительно, есть такие соперники, против которых выходишь и знаешь: с ним ты в прошлом сезоне хорошо играл, голы забивались, удача была на твоей стороне. Выходишь и думаешь: «Интересно, будет ли опять так же?» Но при этом случается и наоборот. С какими-то командами тебе крупно не везёт, вообще ничего не получается, чудеса просто. Пять лет уже не могу забить родной челябинской команде. Особо этой целью, конечно, не задаюсь, не «загоняюсь». Но когда идёт игра – вспоминаю, что этому сопернику раньше не забивал. Вот в прошлом матче опять были моменты, выход «в ноль» даже был. Но не забил. Надо отдать должное вратарю, конечно», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.