Скудра: в Ханты-Мансийске тяжело играть — «Торпедо» 3 года проигрывало

«Поздравляю всех с Новым годом! «Югре» спасибо за игру. Был тяжёлый и непростой матч. Здесь вообще очень тяжело играть. Мы три предыдущих года в Ханты-Мансийске проигрывали. Очень серьёзно готовились и хотели начать хорошо в этот раз и, в принципе, неплохо сыграли.
Стоит отметить самоотдачу противника. Было столько блокированных бросков! Команда здорово играла и нам было тяжело. Когда мы повели в счёте, то мы сыграли грамотно, организованно и по результату, это главное. Во второй половине матча мы не так много дали противнику и выиграли игру», — сказал тренер на пресс-конференции.
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