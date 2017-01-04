Разин: ноль бросков за период – такого не было в моей карьере

«Поздравляю «Торпедо» с победой. Команда не зря находится на третьем месте своей конференции. Команда стабильная, показывающая силовой и жёсткий хоккей. Хочу сказать, что наша команда была управляемой за исключением двух человек.
В начале игры мы потеряли Костю Панова, пришлось перестроиться. Когда выпадает два человека, один из первой пятёрки, а другой из второй, – это бьёт по составу. Первый период мы проиграли полностью. Ноль бросков – такого не было ни в моей игровой карьере, ни в тренерской. У нас был шанс в конце матча, когда играли в большинстве «6 на 4». В остальном результат заслуженный», — сказал Разин на пресс-конференции.
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