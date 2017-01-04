Крикунов: непонятно, что творится у игроков «Автомобилиста» в голове

«Поздравляю всех с Новым годом. Проиграли заслуженно, раз счёт 1:5. Команда была совершенно не готова. Непонятно, что творится у игроков в голове. Наверное, ещё эйфория после удачной поездки по Дальнему Востоку. Поэтому и в Швейцарии все матчи проиграли, и сегодня просто развалились.
Единственное оправдание, что не было Коукала и Чайковски, а это очень серьёзные потери для нас. Будем работать, выправлять положение, ещё 15 матчей впереди, а с такой игрой, как сегодня, только под землю провалиться», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.
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