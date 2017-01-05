Ганзал: мой приоритет – остаться в «Аризоне», но сейчас мы не ведём переговоров

Нападающий «Аризона Койотс»прокомментировал информацию о своём возможном обмене.«Я просто стараюсь сосредоточиться на хоккее и помогать команде побеждать. Это не то, что я могу контролировать. Я просто буду думать о себе и посмотрим, как все пройдет. Сейчас мы не ведем переговоров о продлении контракта. Посмотрим. Конечно, я бы хотел остаться здесь. Это мой приоритет. Посмотрим, что произойдет, дедлайн все ближе», – передаёт слова Ганзала официальный сайт Национальной хоккейной лиги.