Монтен: шведским игрокам не хватило мастерства, чтобы уйти от прессинга Канады

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен поделился впечатлениями после поражения от команды Канады в полуфинальном матче МЧМ-2017 (2:5). Отметим, в матче за бронзу шведы встретятся со сборной России.
«Мы отлично начали, у нас было несколько шансов забить третью шайбу, но нам не удалось это сделать. Нашей скорости и мастерства было недостаточно, чтобы уйти из-под их прессинга», — приводит слова Монтена официальный сайт МЧМ-2017.
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