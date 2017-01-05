Бадюков: Россия заслуживала выход в финал, заговора против нас не было

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВпрокомментировал поражение сборной России от команды США (3:4 Б) в полуфинале МЧМ.«Сборная России заслужила выход в финал, но немного не повезло. Сбили ли организаторы турнира Россию с настроя во время серии буллитов, запустив сирену об окончании матча после трёх раундов? Нет, тут дело не в сирене, а в несогласованности действий наших ребят. Изначально все были предупреждены о пяти буллитах. Ничего странного здесь нет, и какого-то заговора искать не стоит.Самсонов пропустил три буллита от Терри между щитков. Тренерский штаб и сами игроки указали, что и до этого с игры были пробиты, каждый раз американцы пытались обыграть Илью. Но потом соперник понял, как надо действовать против высоких вратарей на буллитах, и первая же шайба заставила Самсонова гадать, что же нужно предпринимать. Мы оказались в подвешенной ситуации. Наша команда, напротив, пыталась выиграть за счёт бросков, просто не всегда хватало точности — Полунин попал в перекладину.Игра была валидольной, россиянам просто не повезло, маленький нюанс решил исход встречи. Думаю, показательна будет сегодняшняя игра против шведов. По ней можно будет в целом давать оценку сборной России.Ребята могут обыграть шведов, характер у наших игроков есть. Они как минимум дадут сегодня бой и сделают всё, чтобы выиграть сегодня медали. Всё-таки у очень многих ребят это последний шанс сыграть на молодёжном чемпионате», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.