Стали известны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на «Зелёное дерби»

Стали известны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на «зеленое дерби», которое состоится сегодня, 5 января, в Казани.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук – Эллиотт, Секач – Свитов – Азеведо;
Охтамаа – Яруллин, Лукоянов – Ткачёв – Чибисов;
Йордан – Токранов, Варнаков – Малыхин – Обухов;
Батыршин, Солодухин – Хлыстов – Глухов.
«Салават Юлаев»:
Сведберг (Гаврилов)
Логинов – Лепистё, Умарк – Мёртл – Хартикайнен;
Денис Бодров – Арзамасцев, Лисин – Е. Бодров – Лазарев;
Корнеев – Д. Воробьев, Нестеров – Д. Макаров – Хрипунов;
Куляш – Гареев, Григоренко – Коротков – Паршин.