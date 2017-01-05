Скабелка: про Шалунова и Шумакова слишком много говорят и пишут

Главный тренер «Сибири»подвёл итоги домашнего матча с московским «Динамо» (2:5).«Впечатления от игры неоднозначные. Вроде бы и катались, и создавали много моментов, но мы не смогли привести ребят в чувство после неудачной концовки первого периода, когда мы пропустили два гола подряд. До этого мы переигрывали соперника, был хороший настрой и движение. Нельзя так заканчивать периоды, а во второй двадцатиминутке «Динамо» нас переиграло. Гости запирали нас в зоне, накладывали свои пятёрки на наши, мы долго выходили из-под прессинга. После четвёртого гола удалось перестроиться, но реализовать моменты не получилось. Комментировать судейство не буду, пусть это будут делать журналисты, а нам это делать нельзя.Что случилось с Шалуновым и Шумаковым после их выступлений за сборную? Очень хороший вопрос. Почему-то, например, Йоонас Кемппайнен после сборной находится в прекрасной форме, много работает, он лидер. Про Шумакова и Шалунова много пишут, много говорят, они не справляются с таким давлением. Я думаю, что дело в психологии. Сегодня мы развели их по разным сочетаниям, хотели сделать два звена, которые бы играли креативно в чужой зоне – в последних матчах тройка Шумакова, Шалунова и Санникова выглядела бледно. Что-то было интересно, что-то не очень. Раз проиграли, значит сыграли не очень здорово, хотя у Шумакова и Миловзорова были интересные моменты в большинстве», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.