Канарейкин: победа крайне важна, когда отыгрался в матче с достойным соперником

Главный тренер «Авангарда»после победы над «Витязем» (3:2) оценил игру и отметил характер своей команды.«Первый период „Витязь“ начал активно, доставлял шайбу в глубину, хорошо играл под воротами. Две шайбы — это большой гандикап. Благодарен своей команде, хорошо сработали два периода, забросили в большинстве.Проявили характер, победа особенно важна, когда удаётся отыграться в матче с достойным соперником. Фурха поменял, чтобы встряхнуть команду, отмечу действия Шилина, он дал импульс команде. Осипова сегодня не было, потому что отпустили его на похороны отца, а Хохряков на раскатке почувствовал дискомфорт в нижней части тела», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.