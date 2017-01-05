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Билялетдинов: единственный момент, который подвёл «Ак Барс» — большинство

5 января 2017, четверг. 20:42. Хоккей
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).

«Игра была хорошей, интересной. Единственный момент, который нас подвёл, – это большинство, могли забить ещё один гол, и игра пошла бы по-другому. В моменте с пропущенным голом нападающий «Салавата» остался один перед воротами? А что вы ещё хотите услышать? Была допущена ошибка.

Ребята старались не удаляться. У Попова не травма, мы дали ему возможность отдохнуть. В принципе, Эллиотт неплохо исполняет буллиты, на тренировках хорошо попадает. Решили рискнуть и попробовать», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Зинэтула Билялетдинов
Новости. Хоккей
5 января 2017, четверг
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