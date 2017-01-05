Билялетдинов: единственный момент, который подвёл «Ак Барс» — большинство

Главный тренер «Ак Барса»подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).«Игра была хорошей, интересной. Единственный момент, который нас подвёл, – это большинство, могли забить ещё один гол, и игра пошла бы по-другому. В моменте с пропущенным голом нападающий «Салавата» остался один перед воротами? А что вы ещё хотите услышать? Была допущена ошибка.Ребята старались не удаляться. У Попова не травма, мы дали ему возможность отдохнуть. В принципе, Эллиотт неплохо исполняет буллиты, на тренировках хорошо попадает. Решили рискнуть и попробовать», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.