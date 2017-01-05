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Арзамасцев: «Салавату» уже надоело проигрывать

5 января 2017, четверг. 20:50. Хоккей
Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (2:1 Б).

«Игра была более-менее равная. «Ак Барс» нас немного переигрывал, но мы выравнивали игру, в третьем периоде начали давить-давить и сравняли счёт. Считаю, что мы заслуженно победили. Спасибо Никласу Сведбергу, он хорошо сыграл.

Конечно, груз с плеч упал после серии поражений, нам уже надоело проигрывать. Тем более что сегодня такой важный матч – дерби. Мы должны были побеждать. Хорошо, что отыгрались и вырвали победу по буллитам. Дерби для нас — не пустой звук. Это как матч плей-офф, такое напряжение. Вы сами видели – много стычек, люди ложатся под шайбу», – цитирует Арзамасцева «Спорт Бизнес Online».
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Захар Арзамасцев
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5 января 2017, четверг
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