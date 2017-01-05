Лукоянов: у «СЮ» всякие 67-е, 70-е номера языком болтают, а драться отказываются

Нападающий «Ак Барса»рассказал о причинах поражения «Салавату Юлаеву» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Это была лучшая игра для меня? А вы что, тренер? Я с этим не согласен. Я что, забил или хет-трик сделал что ли? Для победы не хватило второго гола или победного буллита.Игра наша была. Много моментов было забить, чуть-чуть не получалось. С первого периода пошли малейшие ошибки, одна из таких в третьем привела к пропущенной шайбе. В принципе, ничего страшного не случилось. Да, проиграли, но мы также Питер по буллитам обыграли недавно. Не получается у нас обыграть именно «Салават». С ними тяжело играть – у них там некоторые языком болтают, проще играть с командами, которые действуют в силовой манере. Всякие 67-е и 70-е номера там ездят, одному из них предложили подраться, не знаю, почему он отказался. Может, испугался», – цитирует Лукоянова «Спорт Бизнес Online».