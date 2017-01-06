Монтен: на стороне Самсонова была удача, но у какого вратаря её не бывает?

Главный тренер молодёжной сборной Швециипрокомментировал поражение своей команды в матче за третье место молодёжного чемпионата мира от сборной России (1:2 в овертайме).«Мы могли победить, горжусь ребятам, что показали себя, к сожалению, мы не сделали всё, что нужно в такой игре. Сейчас в раздевалке 23 опустошенных хоккеиста, но я горжусь ими. Вратарь россиян Самсонов сыграл отлично, на его стороне была удача, но у какого вратаря её не бывает? Сегодня играли два лучших вратаря турнира», — передаёт слова Монтена корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.