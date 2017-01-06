«Нэшвилл» на выезде разгромил «Тампу», Сиссонс оформил хет-трик

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:1.Майк Фишер вывел гостей вперёд уже на 3-й минуте встречи, а Филип Форсберг в начале второго периода упрочил лидерство «Предаторз». Тайлер Джонсон вскоре отыграл один гол, но большего добиться хозяевам не удалось.и Райан Эллис до перерыва по разу поразили ворота Андрея Василевского, а в заключительной трети россиян ещё дважды пропустил от клюшки Сиссонса, оформившего хет-трик.