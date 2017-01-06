Самсонов и Капризов вошли в символическую сборную МЧМ, Шабо — MVP

Российские игроки Илья Самсонов и Кирилл Капризов вошли в символическую сборную молодёжного чемпионата мира — 2017 в Канаде, сообщает официальный сайт соревнований.
В символическую сборную по версии журналистов вошли: вратарь Илья Самсонов (Россия), защитники Тома Шабо (Канада) и Чарли Макэвой (США), форварды Александер Нюландер (Швеция), Клейтон Келлер (США) и Кирилл Капризов (Россия).
Звание MVP турнира получил Шабо. На счету канадца четыре гола и шесть результативных передач в семи матчах.
Организаторы турнира также назвали лучших, по их мнению, игроков. Лучшим вратарём стал Феликс Сандстрём (Швеция), лучшим защитником — Шабо, а форвардом — Капризов.